В Москве за год построят и реконструируют порядка 2 000 км инженерных сетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В этом году в Москве построят и реконструируют около 2 тысяч километров инженерных сетей. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В 2021 году построят порядка 1,4 тысячи километров и реконструируют 550 километров инженерных сетей", – говорится в сообщении.

На территории ГКБ имени Боткина также запланирован капитальный ремонт инженерных сетей. Будет проведена реконструкция газопроводов-дюкеров "Тушинский", "Новодевичий", "Рубцовский", "Кутузовский", "Гольяновский" и "Щукинский". Также запланировано завершение строительства сетей и ГРП "Ликовский" для газификации поселений Филимонковского и Первомайского. Для повышения надежности систем жизнедеятельности района Силино будет проведен капитальный ремонт внутриквартального коллектора "12 Микрорайон".

Уточняется, что системная работа по модернизации физической и цифровой инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также освещения была продолжена, несмотря на пандемию коронавируса.

По всем направлениям реализации программы в прошлом году была отмечена положительная динамика. К примеру, построено 1,2 тысячи километров и реконструировано 550 километров инженерных сетей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о значимых событиях прошлого года. Он напомнил о запуске Некрасовской линии метро, поезде нового поколения "Москва-2020", Московских центральных диаметрах и многом другом.