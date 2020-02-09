Число участников Московского инновационного кластера может вырасти до 5 тыс до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Количество предприятий Московского инновационного кластера может вырасти до 5 тысяч до конца года, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"По указу президента мы в городе создали Московский инновационный кластер, куда вобрали на единые площадки и научные институты Академии наук, прикладные институты, вузы, инновационные компании", – сказал мэр.
По словам Собянина, на платформе предприятия-участники могут делиться знаниями, умениями, компетенциями.
Ранее сообщалось, что количество участников Московского инновационного кластера превысило отметку 700 организаций. А с начала года кластер пополнился семью научно-исследовательскими и научно-производственными предприятиями.