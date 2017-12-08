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Москва 24

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Мэр Москвы

8 декабря, 15:14

Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2018–2020 годы

мэр Москвы Сергей Собянин экономика

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин подписал закон "О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов".
Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Доходы бюджета в 2018 году составят 2,103 триллиона рублей, расходы – 2,326 триллиона. Доходы в 2019 году составят 2,206 триллиона рублей, расходы – 2,344 триллиона. Доходы 2020 года – 2,317 триллиона рублей при расходах в 2,429 триллиона.

В 2018 году на финансирование госпрограмм заложено 2,127 триллиона рублей. Около 430 миллиардов бюджетных рублей пойдут на соцподдержку населения. На развитие транспорта – 542,3 миллиарда, на здравоохранение – 444,5 миллиарда, на образование - 293,9 миллиарда рублей, на программу "Жилище" заложено 183 миллиарда рублей.

На спорт направят 38 миллиардов рублей, на культуру – 46,1 миллиарда. На остальные расходы предусмотрено порядка 342 миллиардов рублей.

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