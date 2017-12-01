Сергей Собянин подписал закон о бюджете Московского фонда ОМС на 2018 год

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 года. Документ размещен на официальном сайте мэра столицы.

Так общий, передает Агентство "Москва", объем доходов бюджета Фонда составит 258 миллиардов 514 миллионов 561,2 тысяч рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 205 миллиардов 854 миллионов 398,7 тысяч рублей, бюджета города Москвы в сумме 30 миллиардов 965 миллионов 591,7 тысяч рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов РФ в сумме 20 миллиардов 300 миллионов 600 тысяч рублей.

Согласно закону, утверждены и основные характеристики бюджета на плановый период 2019-2020 годы. Так, утвержден общий объем доходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 267 миллиардов 172 миллиона 390,2 тысяч рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 213 миллиардов 404 миллионов 950,8 тысяч рублей, бюджета Москвы в сумме 30 миллиардов 965 миллионов 591,7 тысяч рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов РФ в сумме 21 миллиард 356 миллионов 300 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 275 миллиардов 766 миллионов 943,2 тысяч рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 221 миллиард 941 миллион 681,9 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Мосгордума одобрила проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019−2020 годов. Такое решение было принято на заседании в среду, 29 ноября. В законопроекте впервые прописаны столь масштабные социальные меры.

Прогнозируемый уровень доходов столичного бюджета в следующем году составит 2 триллиона 103 миллиарда рублей. Документ сверстан с учетом роста показателей по налогу на прибыль, которые начали увеличиваться с прошлого года − впервые после того, как нефтегазовые группы перестали платить налоги в столице. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, до 2016-го они не превышали 486 миллиардов рублей, а уже по итогам этого года могут превысить 670 миллиардов.

В проекте бюджета предусмотрены средства на все социальные статьи, подчеркнул спикер столичного парламента.