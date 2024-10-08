Собянин и Патрушев открыли новый выставочный комплекс "Тимирязев Центр" на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин совместно с зампредом правительства РФ Дмитрием Патрушевым открыл новый выставочный комплекс "Тимирязев Центр" на севере Москвы.

"Я думаю, что это такое начало нового развития Тимирязевки, новый стиль ее работы, новый стиль развития кампуса. <...> Я очень рад, что здесь, в Тимирязевке, получился такой центр", – сказал мэр.

Он напомнил о недавно законченном большом проекте, касающемся МГТУ имени Н. Э. Баумана, и добавил, что власти столицы вместе с кабмином сейчас приступают к развитию кампуса "Станкина", а также к ряду других проектов университетов.

Патрушев, в свою очередь, уточнил, что учебно-выставочный центр позволяет как проводить выставки, так и получать студентам практические навыки.

"Очень надеюсь на то, что ребятам будет здесь комфортно учиться, они будут проходить практику, получать тот вот важный опыт, который им потом будет необходим в полях, уже работая в сельском хозяйстве", – отметил зампред, добавив, что Тимирязевскую академию планируется и дальше развивать.

Строительные работы центра были начаты в сентябре 2023 года и завершились ровно через год. Проект был реализован за счет внебюджетных средств. В результате на территории РГАУ-МСХА имени Тимирязева специалисты возвели трехэтажное здание площадью около 40 тысяч "квадратов".

Кроме того, современные выставочные залы "Тимирязев Центра" получили имена выдающихся ученых-аграриев – Николая Вавилова, Александра Чаянова и Василия Немчинова. Их спроектировали так, чтобы при необходимости трансформировать под различные форматы мероприятий, в том числе лектории, площадки для мастер-классов или семинаров с мультимедийным пространством.

Между тем в России могут появиться учебные классы для студентов, которые получают образование в сфере туризма, на базе отелей. С предложением выступили Российский союз туриндустрии и "Завидово Девелопмент". Это позволит студентам получать практические знания и компетенции. Такую возможность Минэкономразвития проработает вместе с министерством науки и высшего образования России.

