Собянин предложил изменить методы измерения производительности труда

14:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Методы измерения производительности труда необходимо скорректировать с учетом современных технологий, которые внедряются в рабочие процессы. Такое мнение озвучил Сергей Собянин в ходе V Московского финансового форума, который проходит в "Манеже".
"Если у нас не растет производительность труда по статистике, надо статистику изменить, и все будет хорошо. <...> Понимаете, если вы посмотрите динамику роста производительности труда за последние пять лет, то в Европе она везде упала в крупных городах. Ну, это что такое? Это же не так", – сказал мэр.
Он объяснил, что современная экономика требует новых критериев оценки. Так, по его словам, электронные услуги требуют меньше затрат на их оказание, соответственно уменьшаются валовые показатели, из чего можно сделать вывод о снижении производительности, что, однако, не соответствует действительности.
Собянин подчеркнул, что москвичи тратят на работу столько же, сколько и остальные жители страны, однако производительность труда в столице почти в два раза выше, что связано с применением новых технологий.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе Московского финансового форума заявил, что правительство приняло решение продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. В настоящее время идет подготовка соответствующего постановления. Оно коснется коснется около 100 тысяч субъектов малого бизнеса.
Московский финансовый форум открылся в "Манеже"
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