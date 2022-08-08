Собянин поздравил с днем рождения летчика-космонавта СССР Светлану Савицкую

10:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин поздравил депутата Госдумы, летчика-космонавта СССР Светлану Савицкую с днем рождения.
"Женщина героической судьбы, Вы принадлежите к плеяде покорителей космоса, чьи подвиги и достижения являются гордостью Отечества. За годы работы в парламенте Вами накоплен большой опыт законодательной деятельности на благо страны и ее граждан", – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.
Савицкая была членом сборной команды СССР по пилотажному спорту в 1969–1977 годах. Она установила три мировых рекорда в групповых парашютных прыжках из стратосферы.
Одновременно работала летчиком-конструктором, а с 1976 года – летчиком-испытателем.
В 1982 году Савицкая совершил космический полет на кораблях "Союз Т-5", "Союз Т-7" и орбитальной станции "Салют-7". Кроме того, она стала первой женщиной, которая вышла в открытый космос.
С 1996 года является депутатом Госдумы.
Ранее Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Василия Ливанова. Мэр отметил огромный талант актерские работы артиста.
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