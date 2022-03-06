Собянин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Сергей Собянин поздравил с днем рождения первую женщину космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.

Терешковой исполнилось 85 лет.

"Первая в истории женщина-космонавт, вы покорили планету мужеством, талантом и обаянием. Ваш подвиг навеки вписан в отечественную и мировую летопись космических достижений", – написал градоначальник.

Отдельно Собянин указал на государственную и общественную деятельность Терешковой. В настоящий момент первая женщина космонавт является депутатом Госдумы.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. В январе 1962 года она вошли в число отобранных пяти кандидаток на полет в космос. Первый вылет Терешковой пришелся на июнь 1963 года, причем это единственный в истории одиночный космический полет среди женщин.