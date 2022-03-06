Собянин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

13:21
Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
Сергей Собянин поздравил с днем рождения первую женщину космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.
Терешковой исполнилось 85 лет.
"Первая в истории женщина-космонавт, вы покорили планету мужеством, талантом и обаянием. Ваш подвиг навеки вписан в отечественную и мировую летопись космических достижений", – написал градоначальник.
Отдельно Собянин указал на государственную и общественную деятельность Терешковой. В настоящий момент первая женщина космонавт является депутатом Госдумы.
Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. В январе 1962 года она вошли в число отобранных пяти кандидаток на полет в космос. Первый вылет Терешковой пришелся на июнь 1963 года, причем это единственный в истории одиночный космический полет среди женщин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: