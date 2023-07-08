Сергей Собянин рассказал о том, как преобразятся еще три участка парка "Яуза"

Фото: телеграм-канал "МэрМосквы Сергей Собянин"

Работы по благоустройству проводятся на трех участках парка "Яуза": в пойме реки Яузы вдоль улицы Сухонская и вдоль Олонецкого проезда, в парке "Ростокинский акведук". Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

"В этом году работы проводятся на трех участках: в пойме реки Яузы вдоль ул. Сухонская и вдоль Олонецкого проезда, в парке "Ростокинский акведук". Завершаем устройство эконастила (больше 1,6 км) вдоль реки Яузы. Сохраняем при этом природный ландшафт. На экотропах заканчиваем монтаж перил и специальной террасной доски. Три моста – части экомаршрута – полностью реконструированы. Два других – в работе", – уточнил мэр Москвы



Собянин также добавил, что создаются беговой и прогулочные маршруты с различными покрытиями. Беговой длиной около 2,8 км будет проходить вдоль Олонецкого проезда. Кроме этого, прокладываются велодорожки вдоль улицы Сухонская.

Ранее Собянин поздравил сотрудников и ветеранов транспортного комплекса с Днем московского транспорта и поблагодарил их за труд на благо миллионов жителей города. Он обратился, в частности, к работникам Московского метрополитена, Мосгортранса, коммерческим перевозчикам, железнодорожникам, сотрудникам Центра организации дорожного движения.Мэр подчеркнул, что они ежедневно обеспечивают движение, а значит, и жизнь огромного мегаполиса.