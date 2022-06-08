Собянин сообщил, что общежития МГТУ имени Баумана достроят в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительство комплекса общежитий МГТУ имени Баумана планируют завершить в 2024 году. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр города напомнил, что на территории университета реконструируют исторические здания и строят новые, которые отведут под научные исследования и студенческие общежития. По его словам, новые здания станут украшением Москвы и точкой притяжения молодых людей.

"В жилых корпусах запланированы также коворкинги, мультимедийные центры, помещения для учебы, отдыха и спорта. Из комнат с панорамным остеклением откроются виды на красивый Бауманский район с набережной Яузы", – подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Благодаря строительству домов в новых районах удастся обеспечить комфортным жильем 6,7 тысячи москвичей. На дополнительных стартовых площадках собираются возвести 182,2 тысячи квадратных метров жилья. Таким образом, будет расселено 36 старых домов с 2 607 квартирами.

