Собянин: прием заявок на пятый поток "Академии инноваторов" идет до 28 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прием заявок на пятый поток "Академии инноваторов" идет до 28 января. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр столицы, Академия является самым эффективным инструментом по созданию стартапов и развитию технологических бизнесов ранних стадий. В 2024 году она вышла на международный уровень. Теперь в "Академии инноваторов" участвуют и представители дружественных стран, которых на данный момент около 40.

Основной фокус остается на применении ключевых для инновационного развития страны цифровых технологий.

"Особенно активно в программе участвуют студенты вузов. Самыми популярными направлениями остаются высокотехнологичная медицина, инновации в промышленности и информационные технологии", – поделился Собянин.

Так, по итогам года к стартап-экосистеме "Академии инноваторов" присоединилось свыше 25 тысяч технологических предпринимателей. Они запустили свыше 4 200 инновационных проектов, создали больше 750 новых стартапов и привлекли порядка 310 миллионов рублей инвестиций и грантов. При этом совокупная выручка резидентов программы составила 450 миллионов рублей, а несколько проектов готовятся выйти на международные рынки.

Между тем за 2024 год около 300 стартапов создали участники "Академии инноваторов", хакатона "Лидеры цифровой трансформации" и конкурса "Новатор Москвы". Так, участники "Академии инноваторов" запустили ассистент для проведения онлайн-встреч, который был создан на базе искусственного интеллекта. Он способен расшифровывать разговоры и выделять основные тезисы.