Собянин заявил, что Москва в 2023 году заключила девять офсетных контрактов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва в прошлом году заключила девять офсетных контрактов, первый из них был подписан на поставку абсорбирующих изделий для людей с инвалидностью. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.



"Еще один офсет предусматривает строительство завода по производству литийионных аккумуляторов для электротранспорта. Также были подписаны сразу четыре соглашения на производство лекарств", – поделился мэр.

Собянин добавил, что первые поставки препаратов в больницы по этим офсетам стартуют в 2025–2026 годах. В общей сложности Москва подписала с инвесторами уже 14 офсетных контрактов. По словам мэра, общий объем инвестиций по ним составит порядка 82 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что в начале 2023 года столица заключила офсетный контракт с компанией "ВИП Камилла", в рамках которого социальные учреждения Москвы будут обеспечены абсорбирующим бельем.

Как уточнил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, инвестор должен вложить в создание производства не менее 300 миллионов рублей, там будут работать около 70 сотрудников.