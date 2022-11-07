Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в годовщину парада 1941 года

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь 81-й годовщины парада на Красной площади, прошедшего 7 ноября 1941 года.

Церемония стартовала с выноса двух венков из еловых ветвей, украшенных цветами и опоясанных красными лентами. Их разместили перед Вечным огнем.

После этого представители волонтерского движения столицы во главе с мэром возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Также они почтили память погибших минутой молчания.

Во время церемонии играл Военный образцовый оркестр Почетного караула. Перед участниками торжественным маршем прошла рота Почетного караула.

Парад 7 ноября 1941 года в Москве повлиял на дальнейший ход войны. Он поспособствовал подъему духа армии и всей страны. В параде участвовали 28,5 тысячи человек.

По случаю 81-й годовщины парада 1941 года в Москве подготовили целый ряд праздничных мероприятий. В частности, с 5 по 7 ноября на Красной площади работает интерактивный музей, посвященный истории обороны российской столицы.



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