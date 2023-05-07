Собянин: в Москве получатели грантов на патенты создают уникальное оборудование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о создании уникального медицинского и промышленного оборудования в Москве.

"В Москве получатели грантов на патенты создают уникальное медицинское и промышленное оборудование", – отметил мэр в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, многие заинтересовались новой мерой поддержки, компенсирующей расходы на получение патента на полезные модели и изобретения. В связи с высоким спросом уже несколько раз был продлен прием заявок.

Собянин подчеркнул, что помощь смогли получить 150 технологических компаний. Например, компания "СпецАвтоИнжиниринг", производящая электромобили, батарейные блоки и зарядные станции, получила грант на патент на литий-титанатную аккумуляторную батарею для электродвигателей моторных вагонов.

Также производство "Экономические электрорешения" получило грант на патентование комплексной оздоровительной установки для проведения лечебно-профилактических процедур. Фирме "Перманент К&М" предоставили грант на разработку разборной фильеры и шнекопоршневого пресса.

Кроме того, "Бенд-РТ" грант на патенты на комплекс микроударной водной очистки внутренней поверхности труб теплообменных агрегатов.

Собянин добавил, что желающие могут оставить заявку на поддержку до 1 июня на i.moscow.

Ранее сообщалось, что за первые два месяца 2023 года предприятия произвели на 33,6% больше электрооборудования, чем за тот же период 2022 года.

В Москве работает свыше 130 производств, которые занимаются электрооборудованием. Более 17 тысяч человек трудоустроены на предприятиях.



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