Собянин рассказал о развитии прокатных сервисов в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2018 году в Москве совершили 27 миллионов поездок на арендованных машинах, велосипедах и самокатах. Об этом написал Сергей Собянин в микроблоге в Twitter.

"27 млн – столько поездок совершено на арендованных машинах, велосипедах и самокатах в прошлом году. Прокатные сервисы развиваются в Москве очень активно", – отметил мэр.

В качестве примера он привел каршеринг. По словам Собянина, в первый год работы – 2015-й – было в среднем две тысячи поездок в день, а сейчас – 85 тысяч.

В 2019 году число велосипедов в столичной сети велопроката планируют увеличить до 5120. Новые сервисы будут действовать в районах Алтуфьевский, Дмитровский, Западное Дегунино, Капотня, Марьино, Лефортово и Очаково-Матвеевское. Саму сеть велопроката тоже собираются расширить.

К концу года станет доступно около 20 тысяч машин каршеринга. Сейчас можно воспользоваться почти 17 тысячами машин. За январь 2019 года на автомобилях каршеринга было совершено около 2,7 миллиона поездок.