Собянин рассказал о развитии прокатных сервисов в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В 2018 году в Москве совершили 27 миллионов поездок на арендованных машинах, велосипедах и самокатах. Об этом написал Сергей Собянин в микроблоге в Twitter.
"27 млн – столько поездок совершено на арендованных машинах, велосипедах и самокатах в прошлом году. Прокатные сервисы развиваются в Москве очень активно", – отметил мэр.
В качестве примера он привел каршеринг. По словам Собянина, в первый год работы – 2015-й – было в среднем две тысячи поездок в день, а сейчас – 85 тысяч.
В 2019 году число велосипедов в столичной сети велопроката планируют увеличить до 5120. Новые сервисы будут действовать в районах Алтуфьевский, Дмитровский, Западное Дегунино, Капотня, Марьино, Лефортово и Очаково-Матвеевское. Саму сеть велопроката тоже собираются расширить.
К концу года станет доступно около 20 тысяч машин каршеринга. Сейчас можно воспользоваться почти 17 тысячами машин. За январь 2019 года на автомобилях каршеринга было совершено около 2,7 миллиона поездок.
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