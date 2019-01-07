Сервис велопроката появится в семи столичных районах

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Количество велосипедов в столичной сети велопроката в 2019 году планируют увеличить до 5 тысяч 120 единиц, передает Агентство "Москва".

Новые сервисы будут действовать в районах Алтуфьевский, Дмитровский, Западное Дегунино, Капотня, Марьино, Лефортово и Очаково-Матвеевское.

В 2018 году горожане воспользовались велопрокатом 4 миллиона 249 тысяч раз. Система проката насчитывает 430 станций и 4 тысячи 120 велосипедов.

Рекорд, установленный одним пользователем велопроката в Москве, составил 7,9 тысячи километров. Самым популярным велосипед взяли в прокат 1,66 тысячи раз.