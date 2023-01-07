Собянин поздравил с днем рождения актрису Наталью Гвоздикову

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин поздравил с 75-летним юбилеем народную артистку России Наталью Гвоздикову. Поздравительная телеграмма размещена на портале мэра и правительства Москвы.

"Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Актриса большого таланта и обаяния, Вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства", – говорится в поздравлении.

Собянин отметил, что фильмы с участием Гвоздиковой являются классикой отечественного кино, которую ценят как старые, так и новые поколения зрителей.

"Созданные Вами образы подкупают женственностью, душевностью и цельным характером", – добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что Москва в 2023 году предложит гранты кинопроизводителям, показывающим образы столицы в киноискусстве. Поддержку кинопроизводителям оказывает правительство Москвы и сеть кинотеатров "Москино". Прием заявок на получение грантов открылся 1 января.

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