Собянин поздравил москвичей с Рождеством

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с праздником Рождества Христова, пожелав им здоровья и благополучия.

"Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Великий православный праздник дарит нам свет и радость, настраивает сердца на добро и милосердие, побуждает к хорошим делам и поступкам", – написал он в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что за последние 10 лет московские традиции празднования праздника дополнились фестивалем "Путешествие в Рождество", который полюбился горожанам и гостям столицы. По словам Собянина, в 2023 году фестиваль как никогда наполнен благотворительными мероприятиями, одной из которых стала акция "Москва помогает".

"Жизнерадостная атмосфера Рождественского фестиваля заряжает энергией добра, которая всем нам так необходима. Желаю вам, дорогие москвичи, крепкого здоровья, сердечного тепла, благополучия и счастья", – добавил мэр.

Ранее москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" до 8 января. Гости фестиваля могут познакомиться с традициями празднования Нового года различных российских регионов.

Православные верующие начали отмечать Рождество

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!