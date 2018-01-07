Собянин пригласил горожан бесплатно покататься на тюбинговой горке на ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Бесплатно покататься на тюбинговой горке на ВДНХ смогут все желающие с 10 января. Акция будет действовать со вторника по пятницу, между 10:00 и 16:00. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

По словам мэра столицы, тюбинговая горка на ВДНХ в этом году бьет рекорды посещаемости. "Знаю, что многие не попадают туда из-за большого количества желающих (больше 5 тысяч человек в день), поэтому после праздников, с 10 января, устроим бесплатные катания с 11:00 до 16:00 со вторника по пятницу. Приходите!", − написал Собянин.

Тюбинговая горка на #ВДНХ бьет все рекорды посещаемости. Знаю, что многие не попадают туда из-за большого количества желающих (больше 5 тысяч человек в день), поэтому после праздников, с 10 января, устроим бесплатные катания с 11:00 до 16:00 со вторника по пятницу. Приходите! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 января 2018 г.



Тюбинговый комплекс "Ракета" заработал в конце 2017 года. Горки находятся на площади Промышленности на ВДНХ − перед павильоном "Космос", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что комплекс для катания на тюбингах включает два склона. Высота стартовой площадки большого склона составляет 20 метров, тогда как высота малого равна 12 метрам. Наверх тюбинги доставляют при помощи специального бугельного подъемника.