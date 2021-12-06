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Общество

16:02

Собянин поздравил победителей премии #МыВместе

мэр Москвы общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил победителей и призеров премии #МыВместе.

"Приятно, что среди лучших в этом году много москвичей. Спасибо вам за неравнодушие, доброту и желание помогать другим", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он напомнил, что премию получают обычные люди, а также организации, участвующие в благотворительной деятельности, в частности различные НКО, образовательные учреждения и библиотеки.

Ранее Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям церемонии вручения премии #МыВместе отметил, что во время пандемии коронавируса добровольцы взяли на себя огромную нагрузку и, рискуя своим здоровьем, внесли большой вклад в борьбу с пандемией.

"Это наш город": более 23 тыс человек присоединились к столичной акции #МыВместе за год

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