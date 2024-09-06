Мэр Москвы сообщил о завершении реставрации колокольни Екатерининского храма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершилась реставрация колокольни храма во имя Святой Великомученицы Екатерины на Бауманской улице, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Двухъярусная звонница – объект культурного наследия регионального значения. Ее построили в 1915 году", – напомнил мэр.

До реставрации, которая началась в 2023 году за счет средств целевой субсидии, памятник архитектуры находился в аварийном состоянии – разрушена штукатурка фасада, утрачены некоторые детали декора. В итоге специалисты починили кирпичную кладку, воссоздали недостающие элементы, а также привели в порядок кровлю из керамического лемеха и отремонтировали карнизы, зубцы и своды. Над проездной аркой в нише установили художественное панно.

Ранее специалисты отреставрировали палаты XVII века в Даниловском районе Москвы. Долгое время собственник здания не мог начать реставрацию. Ее удалось провести только со сменой владельца. Все работы проходили за его счет.

