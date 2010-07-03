Собянин посетил вечер чествования выдающихся москвичей накануне Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин принял участие в торжественном вечере чествования выдающихся москвичей "Молодости нашей нет конца". Мероприятие прошло в Государственном Кремлевском дворце.

Мэр поздравил собравшихся с наступающим Днем города, сообщает Агентство "Москва".

"Здесь собрались люди разных профессий: космонавты, строители, инженеры, педагоги, но вы все объединены одним – любовью к нашей Родине, любовью к нашему городу и той историей, которой вы сами являетесь. Каждый из вас – это огромная история созидания, история творчества, история отношения к людям и к стране. Спасибо вам огромное", – сказал Собянин.

Мэр отметил, что очень важно беречь наследие, которое досталось нам от старшего поколения.

Он обратился к истории ВДНХ, которую удалось возродить благодаря активному строительству новых павильонов и возрождению старых. Также он отметил, что чувствует ответственность за то, что руководство столицы не уронило ту планку, которая была задана, чтобы Москва всегда оставалась на высоте.

"Конечно, для этого нужна команда, нужна поддержка, и я надеюсь на вашу поддержку. Я всегда вместе с вами. Мы по-прежнему большая команда Москвы", – сказал мэр Москвы.

Он выразил благодарность присутствующему на мероприятии народному артисту СССР Василию Лановому, который проявил инициативу и предложил проводить накануне Дня города вечер чествования старшего поколения москвичей.

Ранее Собянин поздравил представителей 40 профессий, которые стали победителями конкурса "Московские мастера – 2019".