Собянин наградил победителей конкурса "Московские мастера – 2019"

Фото: worldskills.moscow

Сергей Собянин наградил представителей 40 профессий, которые стали победителями конкурса "Московские мастера – 2019". Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В "Зарядье" наградили победителей конкурса "Московские мастера – 2019". Это лучшие операторы автокранов, электросварщики, прорабы – всего 40 профессий. Победители и призеры получают подарки и сертификаты на 300, 200 и 150 тысяч рублей. Спасибо за ваши золотые руки!" – написал мэр.

Конкурс проводится в Москве с 1998 года. В нем участвуют специалисты разных профессий. Он направлен на повышение престижа профессии и мастерства специалистов.

Помимо главного приза, награды вручают специалистам в пяти номинациях: "Самый молодой участник конкурса", "Лучший молодой специалист госветслужбы города Москвы", "За преданность выбранной профессии", "Знаток своего дела", "Лучший будущий ветеринарный врач".

Ранее сообщалось, что в конкурсе по направлениям "Ветеринарный врач по лечебной работе" и "Ветеринарный врач – ветсанэксперт" в отборочных этапах участвовали более 500 соискателей.

