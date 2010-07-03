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11:05

Лучшего ветеринара выберут на конкурсе "Московские мастера"

город общество

11:05

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Конкурс профессионального мастерства среди ветеринарных врачей "Московские мастера – 2019" по направлениям "Ветеринарный врач по лечебной работе" и "Ветеринарный врач – ветсанэксперт" начался в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Участниками отборочных этапов станут свыше 500 соискателей. Лучшего выберут 25 июля. Конкурс "Московские мастера" проводят в столице свыше 20 лет.

Помимо главного приза, награды вручат специалистам в пяти номинациях: "Самый молодой участник конкурса", "Лучший молодой специалист госветслужбы города Москвы", "За преданность выбранной профессии", "Знаток своего дела", "Лучший будущий ветеринарный врач".

С апреля ветеринары в Москве стали еще доступнее. Записаться к ним теперь можно на mos.ru. Ранее это могли делать только владельцы собак и кошек – сейчас сервис открыт и для хозяев хамелеонов, шиншилл, кроликов или попугаев.

Возможен и вызов специалиста на дом. В экстренных случаях можно вызвать бригаду неотложной ветеринарной помощи по телефону: +7 (495) 612-04-25.

город общество

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