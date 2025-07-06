Сергей Собянин сообщил о начале строительства школы в Нижегородском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале о начале строительства в Нижегородском районе школы, которую смогут посещать 825 учеников 1–11 классов.



Образовательное учреждение появится по адресу: Рязанский проспект, владение 2. В школе оборудуют специализированные учебные кабинеты с зонами для соревнований по робототехнике, схемотехнике, микроэлектронике, прототипированию и моделированию.

Кроме того, там обустроят два спортзала, два помещения для проведения мероприятий и пространства для практических занятий по биологии и изобразительному искусству. Также появится медиатека и лабораторно-исследовательские комплексы c современным оборудованием для изучения естествознания и инженерного направления.

Территория образовательного учреждения будет благоустроена. Специалисты разобьют газоны, построят стадион, организуют зоны для активного и спокойного отдыха, а также спортплощадки для игр в баскетбол, волейбол, настольный теннис и мини-футбол.



Помимо этого, возле школы появятся цветники, участок с полевыми и овощными культурами, а также плодово-ягодный питомник.

Между тем в столичном районе Коммунарка появится образовательный комплекс, рассчитанный на 825 школьных и 220 дошкольных мест. Предельная площадь здания составит 23 тысячи квадратных метров.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что образовательный комплекс расположится по адресу Саларьевская улица, земельный участок № 17. Рядом с ним будут находиться станции метро "Саларьево", "Филатов Луг" и "Румянцево".

