МЦК встретило 200-миллионного пассажира – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московское центральное кольцо приняло 200-миллионного пассажира. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Сегодня МЦК встретило 200-миллионного пассажира", – написал мэр. Собянин отметил, что МЦК работает уже около двух лет и его популярность продолжает расти. "Ежедневно оно перевозит 400 тысяч пассажиров", – добавил мэр столицы.