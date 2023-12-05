Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления войск СССР в битве под Москвой

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей столицы с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства столицы.

В ней Собянин указал, что разгром фашистов у стен столицы навсегда вписан в героическую летопись Отчизны. Он напомнил, что именно здесь гитлеровцы потерпели первое крупное поражение в ходе Второй мировой войны, и именно отсюда начался победный путь на Берлин.

По словам мэра, память о подвиге бойцов Красной армии, ополченцев, партизан и всех защитников Москвы передается из поколения в поколение.

"И сегодня великое наследие фронтовиков и тружеников тыла вдохновляет нас на ратные и трудовые свершения, помогает преодолевать испытания и побеждать", – подчеркнул мэр.

Он поблагодарил ветеранов за бесценные уроки мужества, стойкости и патриотизма.

"Мы гордимся вами и дорожим возможностью выразить свою любовь и восхищение. Желаю вам бодрости духа, сердечного тепла, благополучия и долгих лет жизни", – заключил Собянин.

Битва за Москву началась 30 сентября 1941 года и длилась до 20 апреля 1942 года. В боях принимали участие свыше семи миллионов человек. 5 декабря 1941 года Красная армия смогла переломить ход сражения и перешла в контрнаступление по всему фронту под Москвой.

В результате сражений немцы были отброшены на сотни километров от города. Битва за Москву стала стратегическим поражением Германии в ВОВ.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве принимаются меры по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году будут обновлены 228 квартир. По словам мэра, для ветеранов формируют комфортные условия в городских пансионатах и больницах.