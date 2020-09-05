Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День города

15:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в день рождения столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В памятной церемонии приняли участие представители ветеранских, молодежных и других общественных организаций.
Перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата установили три венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей, которые вынесли военнослужащие Преображенского полка.
Мэр Москвы был в числе тех, кто первыми почтил память погибших во время Великой Отечественной войны. К нему также присоединились председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай и члены молодежного отряда волонтеров. Состоялась минута молчания.
Церемонию памяти также сопровождала игра оркестра Преображенского полка.
Ранее в ходе торжественного мероприятия по случают 873-летия Москвы президент России Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин поздравили горожан с праздником. Представители власти отметили стойкость москвичей в период борьбы с коронавирусом и рассказали о важности столицы для истории страны.
Владимир Путин и Сергей Собянин поздравили москвичей с Днем города
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