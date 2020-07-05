Инвестиции в ТиНАО достигли 1,5 трлн рублей

09:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 1,2 триллиона рублей инвестировали представители бизнеса в развитие ТиНАО с момента присоединения территорий к столице. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Город затратил за эти годы где-то от 300 миллиардов рублей. Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше – 1 триллион 200 миллиардов", – уточнил градоначальник.
Собянин объяснил, что средства вкладывались как в развитие инфраструктуры, так и в создание рабочих мест. За 8 лет в ТиНАО построили 8 станций метро, больше 200 километров дорог, а также социальные учреждения. Городу при этом предоставили почти 250 тысяч рабочих мест.
Как рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, через 15 лет в ТиНАО будут проживать уже около 1,6 миллиона человек. Приток населения он объяснил тем, что округ постоянно развивается и становится более комфортным для жизни.
Владимир Жидкин рассказал об итогах развития ТиНАО за восемь лет
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