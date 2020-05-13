Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Школа с планетарием и бассейном появится в Троицке. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Это будет крупнейший в ТиНАО образовательный объект. Общая площадь застройки превысит 11 тысяч квадратных метров, а площадь здания переменной этажности (от одного до четырех этажей) составит почти 31 тысячу "квадратов", – заявил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Образовательное учреждение рассчитано на 2 100 мест, из которых 800 мест предназначены для учащихся начальной школы.

В учреждении разместятся шахматный класс, ИТ-полигон, планетарий с обсерваторией, музей, мастерская по электротехнике, комнаты живой природы, технического черчения и рисования, мастерская живописи, а также библиотека с вместимостью на 50 тысяч книг.

В школе также будет оборудована столовая с пищеблоком и обеденным залами. Кроме того, в здании появятся бассейн и спортивные залы, оборудуют специальное пространство для занятий художественной гимнастикой, а также актовый зал на 775 мест и маломобильный зал на 475 мест.

Ранее сообщалось, что школу на 400 мест построят в Рузском городском округе в 2021 году. Работы будут вестись на улице Новой в поселке Тучково. Здание будет состоять из трех блоков: общешкольного, начальной школы и средней и старшей школы.

Прилегающая территория образовательного учреждения будет разделена на зону отдыха, а также физкультурную и хозяйственную зоны. Площадь вокруг школы будет усажена деревьями и кустарниками. Также на территории планируется посев газона.

