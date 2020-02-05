Собянин наградил Хуснуллина знаком отличия за заслуги перед Москвой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин наградил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина знаком отличия за заслуги перед Москвой, сообщает Агентство "Москва".

Награда была вручена за развитие строительной отрасли города и многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы и его жителей.

Хуснуллин ранее занимал должность заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства. В январе 2020 года он вошел в состав нового правительства РФ, заняв должность вице-премьера.

Новым заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства стал Андрей Бочкарев, ранее занимавший пост главы департамента строительства. Новым главой департамента строительства был назначен Рафик Загрутдинов. С ним заключен служебный контракт на срок полномочий мэра Москвы.