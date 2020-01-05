Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

05 января, 22:52

Собянин и Воробьев посетили спортивную школу в Яхроме

мэр Москвы Сергей Собянин общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили спортивную школу олимпийского резерва по горнолыжному спорту "Шуколово".

"Прекрасный день сегодня! Новогодние каникулы в самом разгаре! Вместе (с Андреем Воробьевым – Прим. ред.) покатались с ребятами из спортшколы "Шуколово" в клубе Леонида Тягачева. Очень люблю лыжи! Жаль, что погода нас пока не радует большим снегом", – написал глава города в своем Instagram.

В спортшколе обучаются почти 300 спортсменов в возрасте от 7 до 23 лет. Воспитанниками школы являются двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд и двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что учащиеся столичных школ и колледжей в 2019 году бесплатно посетили городские музеи свыше 500 тысяч раз. Мэр напомнил, что посещать музеи бесплатно можно и в этом году в рамках проекта "Музеи – детям".

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика