Собянин и Воробьев посетили спортивную школу в Яхроме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили спортивную школу олимпийского резерва по горнолыжному спорту "Шуколово".

"Прекрасный день сегодня! Новогодние каникулы в самом разгаре! Вместе (с Андреем Воробьевым – Прим. ред.) покатались с ребятами из спортшколы "Шуколово" в клубе Леонида Тягачева. Очень люблю лыжи! Жаль, что погода нас пока не радует большим снегом", – написал глава города в своем Instagram.

В спортшколе обучаются почти 300 спортсменов в возрасте от 7 до 23 лет. Воспитанниками школы являются двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд и двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что учащиеся столичных школ и колледжей в 2019 году бесплатно посетили городские музеи свыше 500 тысяч раз. Мэр напомнил, что посещать музеи бесплатно можно и в этом году в рамках проекта "Музеи – детям".

