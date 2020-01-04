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Культура

17:27

Собянин пригласил москвичей в музей-усадьбу "Кусково"

мэр Москвы Сергей Собянин город досуг культура

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы посетить музей-усадьбу "Кусково" на востоке города. Об этом градоначальник написал на личной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Были в музее-усадьбе "Кусково"? Там хорошо. Можно погулять по парку, посмотреть дворец и коллекцию керамики, послушать органную музыку. И, конечно, зайти в старинный Грот с уникальным декором", – указал в своем обращении Собянин.

Градоначальник напомнил, что павильон "Грот" был недавно отреставрирован, причем работы проводились впервые за всю историю конструкции. Ее стены после реставрации украшают 24 вида раковин моллюсков, к работе привлекались океанологи.

Ранее сообщалось, что нынешней зимой среди москвичей особенно популярны горнолыжные трассы. Покататься на лыжах и сноубордах можно как за пределами столицы, так и в самом городе.

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