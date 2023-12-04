Собянин рассказал о масштабных преобразованиях в районе Текстильщики

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Масштабные преобразования проходят во всем столичном районе Текстильщики. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что весной этого года на новом участке Большой кольцевой линии метро открылись станции "Текстильщики" и "Печатники".

Кроме того, горожане могут воспользоваться в составе МЦД-2 новыми московскими городскими вокзалами Новохохловская, Печатники и станцией Текстильщики. Последняя будет реконструирована по новому стандарту, уточнил мэр.

Отмечается, что также было запущено южное направление Московского скоростного диаметра.

Собянин добавил, что в настоящее время работники возводят пристройку поликлинического отделения к филиалу МГНПЦ борьбы с туберкулезом, реконструируют головное здание детской поликлиники № 48 и амбулаторно-поликлинического центра ГКБ имени В. П. Демихова. Планируются работы в филиале № 2 поликлиники № 109 на Грайвороновской.

В районе был возрожден стадион "Москвич", который создавался в 1960-х годах, отметил мэр. Теперь здесь расположен спортивный комплекс с первым в России Дворцом бильярдного спорта.

Уточняется, что специалисты обновили кинотеатр "Москино Молодежный" и завершают капремонт в культурном центре "Москвич" на Волгоградском проспекте. Местом притяжения жителей старшего возраста стал новый центр московского долголетия "Текстильщики".

Работники благоустроили скверы имени 200-летия А. С. Пушкина, в 1-м Саратовском проезде и на улице Артюхиной, подчеркнул Собянин.

По его данным, 47 старых домов в районе расселили по программе реновации. На данный момент уже готовы и заселяются три новостройки, возводятся еще пять, по одному дому ведется разработка градостроительной документации.



Ранее мэр рассказал, что в Москве закончили работы по благоустройству Воробьевской набережной и Аллеи Славы. В частности, у новой велотрассы и беговой дорожки появилось пружинящее покрытие.

До этого стало известно, что в ходе благоустройства парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы был создан спортивный кластер, центральными элементами которого стали пять футбольных полей.

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