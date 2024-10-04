Собянин рассказал об обновленной школе № 37 в Раменках

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин осмотрел обновленную школу № 37 на 550 мест на Мичуринском проспекте. Мэр Москвы поздравил ее работников с предстоящим Днем учителя, который празднуется 5 октября.

"Поздравляю от имени москвичей и от себя лично с Днем учителя. Благодарю вас за работу. Удивительные люди, которые любят свою профессию. Мы, как к волшебникам, отправляем к вам наших детей, чтобы вы их воспитали, дали хорошее образование, и ждем этого чуда. Спасибо вам большое", – сказал мэр.

В здании обучаются школьники 7–11-х классов. Это образовательное учреждение одно из первых приняло участие в программе "Моя школа" и стало наглядным примером успешной модернизации, отметил Собянин.

Работы здесь начались в июле 2023 года и летом 2024-го были завершены. В здании обустроили 15 универсальных учебных кабинетов, три кабинета иностранного языка, три специализированных кабинета и одну лабораторию. В школе оборудовали помещения с трансформируемыми перегородками, два физкультурных зала, пространство для организации мероприятий и проведения лекций, а также обеденный зал. На пришкольной территории сформировано спортивное ядро и созданы зоны для отдыха.

По итогам прошлого года средняя зарплата учителей составила 133,3 тысячи рублей, за восемь месяцев текущего года – 141,1 тысячи рублей в месяц, что выше среднего уровня оплаты труда в экономике столицы.

Между тем до 2033 года в столичном районе Покровское-Стрешнево планируют возвести несколько новых школ и детских садов. Позже их передадут в городскую систему образования.

Школа площадью 12 тысяч квадратных метров появится на Волоколамском шоссе. Авторский проект ранее получил архитектурную премию Москвы. Отмечается, что в школе создадут атриум, который можно будет использовать в качестве актового зала, а также как лекторий или место для отдыха.

