К 2020 году энергоемкость ВРП Москвы достигнет 40% – Собянин

04 октября 2018, 11:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва рассчитывает достигнуть к 2020 году показателя энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) в 40 процентов. Об этом сообщил Сергей Собянин на пленарном заседании в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя".
Энергоемкость ВРП Москвы за последние семь лет снизилась на треть. "Это серьезное вложение в генерацию, в сети, оптимизацию расходов, счетчик, контроль за расходованием электроэнергии, тепла и воды", – отметил мэр.
Форум проходит в Москве с 3 по 6 октября в центральном выставочном зале "Манеж". Специалисты обсуждают основные вопросы энергетического сектора экономики, направления развития газовой, нефтяной, угольной отраслей, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Ранее в ходе своего выступления на форуме Собянин отметил, что за последние 10 лет на развитие инфраструктуры Москвы из казны стало поступать в три раза больше средств. Мэр заявил, что в 2008 году городской бюджет в сопоставимых цифрах был больше, чем сегодня, однако при этом на инвестиции поступало меньше средств.
Собянин рассказал об изменениях в энергетической системе Москвы
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