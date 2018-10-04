На каждый рубль вложения в инфраструктуру города Москва получает 3 рубля инвестиций – мэр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние 10 лет доля расходов казны на развитие инфраструктуры города возросла почти в три раза, сообщил Сергей Собянин, выступая на "Российской энергетической неделе".

По его словам, в 2008 году бюджет города в сопоставимых цифрах был больше, чем в 2018 году, при этом доля бюджета, направленная на инвестиции, была почти в три раза меньше.

Собянин добавил, что даже в нефтегазовой отрасли большинство проектов без инфраструктурной поддержки государства нереализуемы, и то же самое касается городов.

"Есть точечные проекты, которые могут реализовываться без серьезных инфраструктурных вложений – это высокомаржинальные девелоперские проекты", – заявил мэр.

По его словам, комплексное развитие города без серьезного инфраструктурного развития невозможно. Мэр рассказал, что на каждый рубль вложения в инфраструктуру Москва получает три рубля частных инвестиций. Он подчеркнул, что все это благодаря системному ежегодному развитию коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Рост вложений инвестиций в основной капитал за последние годы увеличился на 70%, отметил мэр. Он добавил, что инвестиции, в свою очередь, приводят к росту экономики, созданию новых рабочих мест, росту отчислений налогов и объемов соцподдержки.