Собянин поздравил с Днем железнодорожника коллектив и ветеранов РЖД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил с Днем железнодорожника коллектив и ветеранов открытого акционерного общества "Российские железные дороги". Соответствующее сообщение было размещено на портале мэра и правительства Москвы.

"Это профессиональный праздник работников стратегически важной отрасли экономики России. Стальные магистрали связывают огромные пространства нашей страны, сокращают расстояния между жителями разных регионов, способствуют развитию отдаленных от центра территорий", – отметил он.

По словам мэра, железную дорогу представляют прежде всего люди, в число которых входят машинисты, проводники, диспетчеры, инженеры и представители многих других профессий. Они создают комфортные и безопасные условия для поездок пассажиров.

Как подчеркнул градоначальник, РЖД стали важнейшим партнером столичного правительства в реализации масштабных транспортных проектов. Так, было запущено движение по Московскому центральному кольцу и Московским центральным диаметрам, которыми ежедневно пользуются миллионы горожан.

Кроме того, добавил Собянин, было построено более 80 городских вокзалов.

"И вместе продолжаем модернизацию Центрального транспортного узла, чтобы жители ближайших регионов могли пользоваться комфортным и быстрым железнодорожным транспортом с нашими высокими стандартами обслуживания", – написал мэр.

Ранее Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Российский лидер отметил, что жизнь доказала востребованной этой стратегической магистрали. Поэтому на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссибирской магистрали, повышение их пропускной способности и обновление железнодорожной структуры, указано в телеграмме.

