14:31Мэр Москвы
Современный центр для военного комиссариата построят в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве построят современный центр для военного комиссариата города. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Центр расположится недалеко от пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, который находится в первом строении дома № 5.
Власти уверены, что новый центр военного комиссариата позволит улучшить качество военно-учетной работы, а также создать комфортные условия для посетителей и сотрудников.
Ранее Собянин сообщил, что Москва продолжает оказывать поддержку всем участникам спецоперации. По его словам, первостепенной задачей на данный момент является обеспечение экономики города и социальная защищенность его жителей, невзирая на различные факторы. Также есть необходимость в поддержке военнослужащих, которые в данный момент находятся в зоне проведения СВО.
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