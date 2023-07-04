Современный центр для военного комиссариата построят в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве построят современный центр для военного комиссариата города. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Центр расположится недалеко от пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, который находится в первом строении дома № 5.

Власти уверены, что новый центр военного комиссариата позволит улучшить качество военно-учетной работы, а также создать комфортные условия для посетителей и сотрудников.

Ранее Собянин сообщил, что Москва продолжает оказывать поддержку всем участникам спецоперации. По его словам, первостепенной задачей на данный момент является обеспечение экономики города и социальная защищенность его жителей, невзирая на различные факторы. Также есть необходимость в поддержке военнослужащих, которые в данный момент находятся в зоне проведения СВО.

