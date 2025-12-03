Ожидаемая средняя продолжительность жизни в Москве приблизилась к 80 годам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Средняя продолжительность жизни в Москве приблизилась к 80 годам, рассказал в эфире телеканала Москва 24 Сергей Собянин.

"Продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80 годам, что вообще никогда в истории и близко не было", – подчеркнул мэр.

По его словам, в столице подошли к европейскому уровню в данном вопросе.

Подключайтесь к трансляции интервью Сергея Собянина эксклюзивно в "VK Видео".

Кроме того, Собянин заявил, что в столице растет количество пожилых горожан. Поэтому качество оказываемой помощи в стационарном и амбулаторном формате повышается. Глава города добавил, что в этом направлении властям еще предстоит "работать и работать". Это является одним из самых главных приоритетов.