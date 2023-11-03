Собянин: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили более 220 тыс человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин подвел итоги третьей Московской недели интерьера и дизайна. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, мероприятие, которое проходило в Манеже, посетило свыше 220 тысяч человек. Свои товары представили более 650 компаний, в том числе 30 зарубежных. Посетители выставки смогли приобрести товары для дома, включая мебель, фурнитуру, посуду, материалы для ремонта.



Градоначальник добавил, что часть экспозиции посвятили столовому обществу. Свою продукцию показали свыше 80 участников программы поддержки отечественных производителей "Сделано в Москве".



Также Собянин рассказал, что на выставке подписали 12 соглашений на сумму 15,6 миллиарда рублей. Среди них, например, соглашение о сотрудничестве между фондом "Московский инновационный кластер" и особой экономической зоной (ОЭЗ) "Доброград-1". Так, Московский инновационный кластер (МИК) займется подбором жизнеспособных жителей и поиском решений для будущего мебельного кластера.

Ранее сообщалось, что мэр совместно с зампредом правительства РФ Александром Новаком, первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и гендиректором ГК "Росатом" Алексеем Лихачевым открыл павильон "Атом" на ВДНХ в Москве.

Новый павильон – это научно-технологический выставочный комплекс, состоящий из 7 этажей, 3 из которых – подземные. Общая площадь – 25,3 тысячи квадратных метров, в том числе 1,2 тысячи "квадратов" – эксплуатируемая кровля.

"Актуальный репортаж": более 650 компаний приняли участие в Московской неделе дизайна