Сергей Собянин: метродепо "Руднево" исполнилось шесть лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Электродепо "Руднево", которое является одним из крупнейших в Москве, исполнилось 6 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр сравнил площадь электродепо с территорией 29 футбольных полей. Он также отметил, что в "Рудневе" работают более 400 человек. Например, электромеханик участка регистрации параметров движения поездов Александр Чуканов трудится там с момента открытия депо. В свою очередь, Галина Овсянникова является машинистом метро во втором поколении. В сентябре 2025 года будет ровно два года, как она управляет составами на Некрасовской линии.

Говоря про сотрудников этого депо, Собянин напомнил, что недавно на конкурсе "Московские мастера 2025" был выбран лучший машинист электропоезда метро. Им стал Данила Молчанкин, который работает в "Рудневе".

Кроме того, мэр рассказал, что электродепо не только обслуживает свыше 150 новейших вагонов серии "Москва", но и целую Некрасовскую линию метро. Благодаря этой ветке жители семи районов Москвы и Подмосковья добираются на работу и домой быстрее, экономя до 30 минут в пути каждый день.



"Линия обеспечила быстрым и комфортным городским транспортом около миллиона человек и на 20% разгрузила юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской ветки", – добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что пассажиры Московского метрополитена воспользовались Некрасовской линией уже более 200 миллионов раз. Причем полный запуск ветки, который был реализован 5 лет назад, стал для москвичей одним из самых ожидаемых событий последнего десятилетия.

