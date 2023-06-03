Собянин: уникальный сервис перевозок по требованию "По пути" перевез 1 млн пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уникальный сервис перевозок по требованию "По пути" перевез один миллион пассажиров, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что сервис запустили осенью 2021 года, чтобы жители ТиНАО могли заказывать автобус на ближайшую остановку в радиусе 800 метров.

"Это практически такси, только за 56 рублей. Сначала сервис работал в четырех поселениях. Потом мы начали расширять его географию и перевели на российское программное обеспечение", – пояснил Собянин.

Сегодня сервис доступен в поселениях Сосенском, Воскресенском, Филимонковском, Десеновском, Рязановском и инновационном центре "Сколково". Пассажиры теперь могут делать пересадку между станциями Щербинка и Силикатная МЦД и станцией метро "Бунинская аллея".

В сервисе более 300 остановок. Среднее время ожидания транспорта составляет 17 минут, а время в пути занимает 20 минут.

Во всех автобусах есть телевизор, USB-слоты для зарядки устройств, климат-контроль, столики и лампочки для чтения. Собянин подчеркнул, что сервис "По пути" не имеет аналогов в России.

"Мы вложили в проект много усилий и создали универсальную модель для применения в любом регионе", – заключил он.

Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал, что пассажирам стали доступны поездки между любыми остановками в зоне работы сервиса "По пути". Он был запущен в октябре 2021 года, чтобы улучшить транспортную доступность в ТиНАО.

Теперь около 2,3 тысячи пассажиров совершают поездки с помощью сервиса каждый день. Чтобы им воспользоваться, нужно установить приложение "Московский транспорт" и обозначить свое местоположение. Алгоритм найдет ближайшую остановку в радиусе 800 метров, куда и приедет автобус.

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