Собянин: обновленный корпус школы № 17 в Конькове откроется в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Обновленная школа № 17 на улице Введенского в столичном Конькове примет учеников уже в сентябре. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Учебный корпус был построен в 1971 году, в 2024 году специалисты приступили к его модернизации в рамках программы "Моя школа".

"Специалисты обновят фасад и кровлю, поменяют все инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, выполнят внутреннюю отделку. Затем полностью оснастим здание новым оборудованием и мебелью", – сказал мэр Москвы, добавив, что для учеников и педагогов подготовят современную образовательную среду.

По новым стандартам обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты, где будут прозрачные двери для естественного освещения. Также появятся пространства с трансформируемыми перегородками для занятий, современная медиатека и пространство для проведения мероприятий, а также спортивный и гимнастический залы.

Кроме того, на школьной территории сделают спортивное ядро с беговыми дорожками, площадками для разных видов спорта и сдачи нормативов ГТО. У школьников появятся места для игр на свежем воздухе, отдыха и проведения торжественных мероприятий. Будет организована парковка для велосипедов и самокатов.

Ранее стало известно, что здание школы № 1566 на Люблинской улице в столичном районе Марьино также должно открыться к началу нового учебного года. По словам Собянина, там было решено провести реконструкцию трех зданий, сделав их современными и отвечающими последним требованиям. После завершения всех работ в школе можно будет проводить соревнования по робототехнике, 3D-моделированию и программированию.

