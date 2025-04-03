Собянин: в ЮАО и СВАО появятся объекты промышленной и деловой инфраструктуры

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В столичных районах Царицыно, Марьина Роща и Даниловском появятся три новых объекта промышленной и общественно-деловой инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Проекты реализуют за счет частных инвестиций по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Благодаря этому создадут более 2 тысяч рабочих мест, указывает портал мэра и правительства Москвы.

Одно производственное здание площадью около 20,5 тысячи "квадратов" планируют возвести на Деловой улице района Царицыно. На Автозаводской улице Даниловского района построят общественно-деловой комплекс площадью не менее 13 тысяч квадратных метров. В свою очередь, в районе Марьина Роща появится административно-деловой комплекс площадью свыше 11,5 тысячи квадратных метров.

Программа МПТ позволяет привлечь застройщиков к строительству промышленных, социальных и других важных для города объектов. Инвесторы, которые при этом создают рабочие места, получают льготу на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Столичное правительство заключило более 140 соглашений с инвесторами. Совокупно в развитие города будет привлечено более 2,2 триллиона рублей. Это позволит организовать свыше 300 тысяч рабочих мест.

В рамках МПТ в ТиНАО до конца года возведут еще 10 объектов. Это позволит обеспечить работой свыше 19 тысяч человек. В частности, для 1,6 тысячи человек в Щербинке будут созданы Центр инноваций и импортозамещения и два офисных центра, а в Филимонковском районе появится офисное здание на 660 человек.