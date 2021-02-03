Собянин рассказал об окончании реставрации скульптур на площади Гагарина

10:37
Фото: sobyanin.ru
Реставрация скульптур на площади Гагарина в Москве завершилась, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.
Мэр подчеркнул, что речь идет о скульптурах, воспевающих подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, которые украшали два полукруглых дома-близнеца на Ленинском проспекте.
Восемь парных фигур воинов-победителей и их подруг красовались на башенке дома № 30, такие же парные фигуры рабочих, колхозниц, шахтеров и инженеров были на доме № 37. Сами дома построены в 40-е годы прошлого века.
"Когда несколько лет назад на мой стол положили эти фотографии, у меня просто не было слов. Почти 70 лет на жаре, ветрах и морозе сделали свое дело. Откладывать реставрацию дальше было просто нельзя, и в 2018 году специалисты приступили к кропотливой работе, которая заняла больше двух лет", – напомнил мэр.
По словам Собянина, несколько недель назад скульптуры вернулись на свое законное место на площади Гагарина. Мэр заявил, что еще один проект возрождения исторического облика Москвы успешно завершен.
Ранее сообщалось, что в 2021 году за счет городских субсидий в столице отреставрируют девять жилых многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия.
Специалистам предстоит отреставрировать сложные архитектурные элементы, включая лепной декор, штукатурку, тянутые карнизы, барельефы, художественные ограждения балконов и парапетов. Уже согласована вся необходимая документация. Все проектные решения получили положительное заключение.
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