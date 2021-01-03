В Москве планируют построить первый в мире крытый центр для занятий серфингом

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На северо-западе столицы в 2023 году планируют построить первый в мире крытый центр для занятий серфингом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице во "ВКонтакте".

"Строительство центра запланировано в Хорошево-Мневниках. В бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет", – говорится в его сообщении.

По словам градоначальника, в комплексе смогут кататься до 80 человек, в числе которых будут дети и профессиональные серферы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что за прошлый год в столице открыли семь станций метро, построили и реконструировали почти 50 километров железнодорожных линий и были сформированы планы по программе реновации.

Он напомнил, что сейчас строительные работы активно ведутся на Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линиях. Мэр уточнил, что в планах стоит создание Рублево-Архангельской линии и линии в Бирюлево и Щербинку.