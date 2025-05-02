Собянин поздравил москвичей с победами на Всероссийской олимпиаде школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные школьники завоевали рекордное количество дипломов в финале Всероссийской олимпиады школьников. Сергей Собянин поздравил их с победой в своем телеграм-канале.

Итоги были подведены по всем 24 предметам. Московская сборная сумела получить 332 диплома победителей и 1 531 диплом, предназначавшийся для призеров. При этом 34 ученика столичных школ смогли стать абсолютными победителями.



Мэр отметил, что в 2025 году в финале олимпиады приняли участие более 3 тысяч москвичей. Их оказалось на 1 тысячу больше, чем в прошлом году. При этом 111 из них сумели получить дипломы по двум и более предметам.

Вместе с тем впервые более половины московских учебных заведений сумели подготовить победителей и призеров олимпиады. Число таких школ в этом году увеличилось до 277. При этом школьники смогли получить на 532 диплома больше, чем в 2024 году, что также стало рекордным результатом для москвичей.

Ранее шесть старшеклассников из Москвы и Подмосковья стали призерами десятого всероссийского интеллектуального турнира "Умножая таланты". В юбилейном турнире приняли участие более 3 тысяч учеников 8–11-х классов из восьми регионов России. Они решали задания по нефтехимии, математическому моделированию и цифровым технологиям в нефтегазовой сфере.