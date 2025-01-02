Собянин: ВДНХ отметила свое 85-летие яркими событиями и новыми достижениями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

ВДНХ отметила свой 85-летний юбилей яркими событиями и новыми проектами в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



В открывшемся павильоне №1 "Центральный" представлена выставка #ТретьяковкаНаВДНХ, которая знакомит посетителей с произведениями отечественного искусства ХХ–ХХI веков. В свою очередь, выставка "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы" посвятили великому писателю.



В выставочно-торговом центре Киргизской Республики представлены экспонаты культуры страны и предметы народного хозяйства. Кроме того, в первом в России Музее героизма гости могут познакомиться с подвигами соотечественников и узнать о важнейших событиях истории государства.



Также в прошлом году в семейном тематическом парке "Орион" открылась самая длинная в городе канатная дорога "Воздушный трамвай". Она стала одним из наиболее популярных аттракционов летнего сезона на выставке.



"Праздничные мероприятия на ВДНХ в честь 85-летия посетили порядка миллиона человек, прошло около 100 мероприятий: концерты, турниры, мастер-классы, экскурсии и яркие шоу. Были представлены уникальные проекты: мозаичное панно, созданное с участием горожан, и юбилейная мультимедийная выставка "ВДНХ: ГОРОД МЕЧТЫ. 85 лет главному месту событий", – добавил мэр столицы.

Ранее самую большую в мире 3D-печатную модель змеи создали на выставке "Робостанция" на ВДНХ. Ее собрали из 23 тысяч сегментов. Общая длина модели составляет 50 метров, а на ее печать и сборку ушло более 380 часов. Для печати модели использовался легкий, прочный и экологичный PLA-пластик российского производства. Гигантская змея стала центральным арт-объектом выставки роботов "Робостанция".

