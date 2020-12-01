Более 200 нежилых помещений в Москве передадут в общую долевую собственность жителей

17:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 200 нежилых помещений в домах столицы перейдут в общую долевую собственность горожан. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Распоряжение о передаче нежилых помещений в многоквартирных домах подписал Сергей Собянин.
Всего жителям передадут почти 26 тысяч квадратных метров помещений, где, как правило, расположены инженерные системы, а также комнаты консьержа, хранилища велосипедов и колясок.
В пресс-службе добавляют, что власти столицы ведут системную работу по передаче нежилых помещений горожанам, с 2014 года были приняты решения об отказе от права собственности города Москвы на 2 тысячи объектов недвижимости. Их общая площадь составила более 220 тысяч квадратных метров.
После проведения необходимых процедур владельцы квартир могут использовать эти помещения для своих нужд. Также в пресс-службе добавили, что данная программа будет продолжена.
Ранее в России начала работу программа льготной ипотеки, которая распространяется на индивидуальное жилищное строительство. На субсидии выделят 300 миллионов рублей.
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